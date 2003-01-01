  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تل ابيب تبعث رسالة للمخابرات المصرية على خلفية اطلاق الصواريخ من غزة.. اليك تفاصيلها

السبت 07 ديسمبر 2019 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب تبعث رسالة للمخابرات المصرية على خلفية اطلاق الصواريخ من غزة.. اليك تفاصيلها


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم السبت، عن فحوى رسالة بعثتها اسرائيل الى المخابرات المصرية حول اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وبحسب القناة العبرية، فإن الرسالة تضمنت تساءل من تل ابيب حول سبب اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية، موضحة في رسالتها أنها تريد معرفة سبب اطلاقها ومن كان وراء ضرب الصواريخ. 

وأضافت القناة: علي ما يبدو ان المخابرات المصرية تتلقي تحديث من القيادة في غزة، لمعرفة السبب بعد الانباء التى تحدثت عن تقدم كبير في مفاوضات التهدئة.

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل مقتل فتاة دفنها والدها وهي على قيد الحياة

داخلية غزة : هذا هو المسموح والممنوع حمله عبر معبر رفح البري!!!

شاهد.. تحقيق إسرائيلي يكشف سبب فشل اغتيال قادة حماس عام 2003

منافس نتنياهو.. يميني يدعو لحكم ذاتي فلسطيني واجتياح غزة

أفراد الوحدات الخاصة الإسرائيلية يروون شهاداتهم عن فشل عملية خانيونس

صور : الكاراتيه في غزة ليس حكرًا على الرجال

الاحتلال : ”أبو جهاد ليس فقط شخص واحد”و سفن وطائرات و آلاف العناصر شاركوا في اغتياله

الأخبار الرئيسية

شاهد.. الاحتلال : اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وإصابة مستوطنين اثنين بجراح

ابو عبيدة

القسام يغرد حول احداث الاقصى: مقدمة لانفجار قادم وصبرنا لن يكون طويلاً

هل عرض نتنياهو خطته حول ضم غور الاردن امام بومبيو في لشبونه؟.. واشنطن توضح

الاحمد: رد حماس بخصوص الانتخابات بحاجة إلى توضيحات ولقاء قريب بين الرئيس والسيسي بشرم الشيخ

داخلية غزة : هذا هو المسموح والممنوع حمله عبر معبر رفح البري!!!