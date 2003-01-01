تل ابيب تبعث رسالة للمخابرات المصرية على خلفية اطلاق الصواريخ من غزة.. اليك تفاصيلها

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم السبت، عن فحوى رسالة بعثتها اسرائيل الى المخابرات المصرية حول اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وبحسب القناة العبرية، فإن الرسالة تضمنت تساءل من تل ابيب حول سبب اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية، موضحة في رسالتها أنها تريد معرفة سبب اطلاقها ومن كان وراء ضرب الصواريخ.

وأضافت القناة: علي ما يبدو ان المخابرات المصرية تتلقي تحديث من القيادة في غزة، لمعرفة السبب بعد الانباء التى تحدثت عن تقدم كبير في مفاوضات التهدئة.