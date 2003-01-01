غانتس يعلق على اطلاق الصواريخ.. سنعيد الردع الذي مسحه نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

علق بيني غانتس زعيم حزب "كاحول لافان" الإسرائيلي، على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة مساء اليوم باتجاه البلدات الاسرائيلية في الغلاف.

وقال غانتس في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": سوف نغير الواقع الأمني في الجنوب (جبهة غزة)، مستدركا : "سنعيد الردع الذي مسحه نتنياهو".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "متابعة للتقارير عن إطلاق إنذارات في غلاف غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد اطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها".