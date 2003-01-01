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ما يحدث صباً للزيت على النار

القسام يغرد حول احداث الاقصى: مقدمة لانفجار قادم وصبرنا لن يكون طويلاً

السبت 07 ديسمبر 2019 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام يغرد حول احداث الاقصى: مقدمة لانفجار قادم وصبرنا لن يكون طويلاً


غزة / سما /

نشر الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، اليوم السبت، تغريدةً عبر حسابه الشخصي في "التلغرام"، وذلك تعليقاً حول ما يحدث في المسجد الأقصى من اعتداءات ضد المصلين من قبل الاحتلال.

وأكد أبو عبيدة، أن ما حدث مؤخراً ويحدث في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءاتٍ واستفزازاتٍ وممارساتٍ خطيرة ضد المصلين ورواد المسجد؛ مقدمةٌ وسببٌ لانفجارٍ قادمٍ في وجه الاحتلال.

واعتبر الناطق العسكري ما يحدث صباً للزيت على النار، محملاً الاحتلال المسئولية الكاملة عن استمرارها، "وإنّ صبرنا عليها لن يكون طويلاً"، حسب قوله.

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