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افتتاح سوق الميلاد الـ19 في بيت لحم

السبت 07 ديسمبر 2019 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح سوق الميلاد الـ19 في بيت لحم


بيت لحم / سما /

 احتفلت بلدية بيت لحم ومركز السلام، مساء اليوم السبت، بافتتاح سوق الميلاد الـ19.

وقال نائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، إن افتتاح هذا السوق حدث سنوي يأتي ضمن فعاليات واحتفالات أعياد الميلاد، نحاول من خلاله مزج الثقافات والخبرات بين المشاركين المحليين والأجانب، إضافة الى إعطاء الفرصة للتعريف بالمنتج المحلي.

وأضاف أن سوق الميلاد سيستمر هذا العام على مدار يومين بدلا من يوم واحد، تلبية لرغبة المواطنين.

بدورها، قالت مديرة مركز السلام رانيا ملكي، إن المشاركة الأجنبية في سوق الميلاد لهذا العام جاءت اكبر، ووصلت الى 20 دولة من بينها: هولندا، سويسرا، روسيا، التشيك، سلوفاكيا، المجر، اسبانيا، إيطاليا، فرنسا، والاكوادور لأول مرة، وبريطانيا بعد غياب 15 عاما.

وأشارت إلى انه سيتم عرض 36  كشكا في كل يوم، لافتة إلى ان المعروضات لن تقتصر على منتج الأعياد فقط، بل ستشمل منتجات خزفية وسيراميك، إضافة إلى زاوية لعرض حلويات بيتية، في اطار مساعدة القائمين عليها لتسويق منتجاتهم.

وأوضحت أن السوق سيتخلله عقد ثلاث ورش للفن والرسم للأطفال في مركز السلام، بمشاركة نحو 100 طفل، إضافة إلى عدة عروض فنية بمشاركة فرقة اعلام إيطاليا، والمركز الروسي، وتراتيل دينية يقدمها معهد أدوار سعيد .

وأكدت ملكي ان ريع السوق سيتم توزيعه مثل كل عام على الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأطفال او برامج خاصة بهم .

من جانبه، أعرب دومنيك هاينزر من سويسرا عن سعادته بمشاركته في سوق الميلاد، وقال: "بيت لحم تعيش أجواء جميلة من مظاهر أعياد الميلاد، وهي بحد ذاتها آمنة وهادئة، وأحرص كل عام على الحضور إلى هنا للمشاركة باحتفالات اعياد الميلاد".

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