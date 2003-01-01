وزرير الحرب الاسرائيلي: الانتخابات الثالثة ستؤدي لإضاعة فرصة سياسية وأمنية لن تتكرر لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

حذر وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينت، اليوم السبت، من التوجه إلى انتخابات ثالثة للكنيست، داعيا إلى "فعل كل شيء" لتشكيل حكومة ومنع الانتخابات.

وأضاف بينت في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية : "ستؤدي جولة انتخابية ثالثة في هذا الوقت لإضاعة فرصة سياسية وأمنية لن تتكرر لإسرائيل"، مستدركا: "في الأيام الأربعة المتبقية يجب فعل كل شيء لتشكيل حكومة ومنع هذه الانتخابات".

وأمس الجمعة، قال المستشار القضائي الإسرائيلي في الكنيست، إنه في حال توجهت إسرائيل لانتخابات ثالثة، فإنها ستجري في الثالث من آذار/ مارس المقبل.



أقوال "يانون" جاءت خلال مؤتمر في مدينة حيفا، معرباً أن إسرائيل موجود فيها أزمة سياسية عميقة، وعلى ما يبدو أنه لم نشهد مثلها من قبل".



وأضاف "لا يمكننا أن نكون هادئين، وإذا تلقينا يوم الأربعاء عند الساعة 23:59 بشكل مفاجئ بيانا أنه توجد حكومة وحدة، فهذه الإمكانية أيضا تحتاج إلى تعديلات قانونية مثل إرساء التناوب على رئاسة الحكومة بقانون".