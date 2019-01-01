تعرف على سبب وفاة الفنان "شعبان عبد الرحيم"

وكالات / سما /

أعلن المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر، رسمياً خبر وفاة الفنان الشعبي "شعبان عبد الرحيم" عن عمر يناهز 62 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية حادة حُجز على أثرها في المستشفى.

وتعرض «شعبان عبد الرحيم » لأزمة صحية عقب إصابته بكسر مضاعف في الساق؛ ما تطلب إجراءه لعملية تركيب مسامير، إلا أن الأمور لم تسِر كما خطط لها فبعد يوم واحد من عودته من السعودية بعد إحيائه حفلته الأخيرة، تعرض الفنان الشعبي لارتفاع شديد بدرجة الحرارة حُجز على أثرها في أحد مستشفيات ضاحية المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة.



لتعلن عائلة المطرب الشعبي المصري خبر وفاته بأزمة قلبية حادة بعد أيام قليلة من دخوله المستشفي.

وشهدت فعاليات موسم الرياض آخر ظهور للفنان المصري شعبان عبد الرحيم، حيث أحيا حفلاً ضمن ليالي المحروسة، إلا أنه بدت عليه علامات الإرهاق، وغنى برفقة فرقته جالساً على كرسي متحرك.

وفرض شعبان عبد الرحيم نفسه على الساحة الفنية بخفة دمه وذكائه النادرين، واشتُهر بغنائه للون الشعبي الذي يعشقه الجميع، وانطلق نجمه عالياً مع طرحه لأول ألبوماته الغنائية التي ضمت 3 أغاني ما زالت تتردد في أنحاء المحروسة منها "هبطل السجاير" و"أحمد حلمي اتجوز عايدة"، و"أنا بكره إسرائيل".



كما شارك الفنان الشعبي في العديد من الأفلام كان أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي"، و"فلاح في الكونغرس".