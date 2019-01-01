ميلادينوف يزور حدود غزة برفقة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

أجرى مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ظهر أمس الأربعاء، زيارة تجوالية للحدود مع قطاع غزة، وذلك في ظل مساعي التوصل إلى تهدئة بين حماس وإسرائيل.



ووفقاً للقناة 12 العبرية، رافق قائد فرقة غزة العميد أليعزر توليدانو، ميلادينوف في جولته على طول الحدود، حيث أطلعه على صورة الوضع الميدانية بما في ذلك المظاهرات التي ستتجدد يوم الجمعة المقبلة بعد ثلاثة أسابيع من الهدوء.

من جانبه قال أمير بوخبوط: " هل تريدون علامات أخرى على جهود التسوية مع حـ ـماس؟ أمس قام مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي مالدانوف بجولة في غلاف غزة مع قائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة غزة، وتلقى مالدانوف نظرة عامة واسعة عن الحدود وعمق الأحداث في المنطقة.