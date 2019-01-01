الكشف عن معلومات جديدة حول المستشفى الميداني الامريكي شمالي القطاع

غزة / سما /

كشفت مصادر " عن معلومات جديدة مرتبطة بالمستشفى الدولي المزمع اقامته شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر إنّ عرض إنشائه جاء من المصريين في سياق اجراءات تخفيف الحصار.

وذكرت المصادر أن المقترح الذي تم تقديمه أن يكون المستشفى ملاصق للحدود الشمالية للقطاع، وتم رفض هذا المقترح حينها، وأنشيء على بعد كيلو متر من الحدود.

وبينت المصادر لـ"الرسالة أن غزة التي حددت مكانه وقطعة الأرض التي سيقام عليها، مشيرة إلى أنّ المسؤولية الأمنية خارج وداخل المستشفى تشرف عليها وزارة الداخلية في غزة.

وأوضحت أن معداته يتم ادخالها عبر كرم ابو سالم ويتم تفتيشها بدقة، ووزارة الصحة في غزة هي المسؤولة عن التحويلات الطبية.

وبينت المصادر أن المستشفى سيضم قرابة 16تخصص أهمها علاج مرضى السرطان.

ونبهت إلى أن الأفراد الذين يتوجهوا للعلاج فيه سيمروا عبر الأمن الفلسطيني في غزة.