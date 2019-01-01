حماس : هذه الدول توسطت لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

غزة / سما /

كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى دودين، الأربعاء، عن دول عربية وإسلامية وغربية عملت على إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحا بأن آخر هذه المحاولات كانت منذ زمن قريب.

وأوضح دودين في حوار صحفي مع "المركز الفلسطيني للإعلام" أن جمهورية مصر العربية كانت في مقدمة الدول العربية التي عملت على فتح ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام، إلى جانب دولة قطر والجمهورية التركية، ودولتي السويد وألمانيا، مشيرا إلى وجود أطراف أخرى لم يسمها.



وقال دودين: "هذه المحاولات لم تُحدث أي تقدم بسبب تعنت الاحتلال وعدم جهوزيته للبدء في هذا الملف"، مؤكدا أنه "لا يمكن البدء في صفقة التبادل دون الالتزام بمستلزمات صفقة وفاء الأحرار".



وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي أعاد اعتقال مجموعة كبيرة من الأسرى أُفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار بلا تهمة وبلا أي ذنب، ولهم سنوات معتقلون داخل سجون الاحتلال انتقاما منهم وتصفية حساب معهم بأثر رجعي".



ولفت دودين إلى أن "صفقة تبادل جديدة تحتاج إلى إصلاح الخلل الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفا "لا يعقل أن يتم التفاوض مع الاحتلال على صفقة ويتم الاتفاق على ثمن محدد تلتزم المقاومة بالثمن والاحتلال ينقض كل ما تم الاتفاق عليه".



وأردف قائلا: "لا يمكن الدخول في ترتيبات صفقة جديدة حتى يفرج الاحتلال عن الإخوة الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، وبقية الشروط تأتي من خلال المفاوضات غير المباشرة".



وشدد على أنه على رأس الشروط في صفقة التبادل القادمة سيكون "عدم اعتقال الاحتلال لأي أسير أُفرج عنه الصفقة الجديدة على أي تهمة تسبق تاريخ الإفراج عنه".



ونفى دودين المزاعم الإسرائيلية التي يسوقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوجود تقدم في ملف مفاوضات تبادل الأسرى.



وقال: "الوضع السياسي المعقد في الكيان الإسرائيلي وحالة التجاذب السياسي والمزايدات بين الأقطاب السياسية الإسرائيلية تلقي بظلالها على المصلحة العامة للأسرى الصهاينة وعوائلهم".



وأكد أن "هذا خلل أخلاقي كبير عند الكيان الصهيوني في وضع المقاومة شروطها وهي جاهزة لإبرام صفقة تبادل في حال استجاب الاحتلال للشروط".



ووجه دودين رسالته إلى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالتحية لهم والتصميم على انتزاع المقاومة حريتهم من سجون الاحتلال، قائلا: "التزام المقاومة تجاه حرية الأسرى التزام لا يتجزأ ولا تتقدم عليه أي أولويات أخرى والمقاومة مصممة على انتزاع حرية الأسرى من الاحتلال الصهيوني مهما كانت الأثمان".



وأضاف: "الأيام القادمة كفيلة ببرهان أن المقاومة جادة وجادة جدا في السعي لهذا الهدف المقدس والكبير".