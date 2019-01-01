أحدث موديلات القمصان الرجالي

وكالات / سما /

القمصان الرسمية قطع لا يُمكن الاستغناء عنها في خزانة أي رجل، ستكون في حاجة إليها طوال الوقت، سواء كان عليك حضور اجتماع مُهم في العمل، أو كان عليك حضور حفل زفاف، وغيرهما من المناسبات المهمة، وفي ما يلي نستعرض مجموعة من القمصان الرجالية الرسمية.

قميص دنهل القطني

هذا القميص القطني الذي يتوفر في الكثير من الألوان، ويوجد منه قمصان سادة وأخرى مُقلمة، سوف يكون إضافة مثالية إلى خزانة ملابسك الرسمية.

قميص كانالي القطني

"كانالي" من أرقى الماركات التجارية الإيطالية في العالم، يتم ارتداؤها في المناسبات الرسمية منذ عام 1934.. فهو القميص المميز الذي سوف يزيدك أناقة في المناسبات الرسمية.

قميص ريمس أومو القطني

سوف يكون إضافة مميزة ورائعة لملابسك الرسمية.. إذ يتميز هذا القميص بأنه يلائم المناسبات الرسمية، وكذلك المناسبات غير الرسمية، وسوف يجعلك تبدو أنيقاً في كل الأحوال.

قميص هاكيت مايفير القطني

سوف تكون في أيدٍ أمينة عندما تختار ارتداء هذا القميص الذي يحمل اسم العلامة التجارية البريطانية المعروفة الخالية من الأخطاء، سوف يُضفي هذا القميص على إطلالتك لمحة مميزة وشديدة الأناقة.

قميص ريتشارد جيمس

يتميز هذا القميص بتصميمه الخاص والمميز، ويتميز بأنك تستطيع ارتداءه مع بدلة، وفي المناسبات الرسمية، كما أنك تستطيع ارتداءه مفتوحاً مع تيشيرت لتظهر في إطلالة كاجوال.

قميص هوجو بوس القطني

يعد هذا القميص من أفضل وأرقى القمصان الرسمية، ويتميز بكونه خفيفاً ومصنوعاً من نسيج قطني فاخر، يمتص العرق ويبقى عطراً وجافاً لفترات طويلة.

قميص رجالي كاجوال

القمصان الكاجوال قطعة ملابس مهمة، وتوجد في خزانة ملابس أي رجل، وفي ما يلي نُقدم إليك مجموعة من أفضل القمصان التي تحمل أسم أشهر الماركات العالمية..

قميص أبيض بولو رالف لورين

سوف يكون هذا القميص مثالياً إذا أردت أن تبدو في إطلالة أمريكية، تستطيع ارتداءه في المناسبات الرسمية أو غير الرسمية مع سروال شينوز، أو مع تيشيرتات قطنية.

قميص توم فورد الأزرق الداكن

يعد هذا القميص خير دليل على أن توم فورد يقدم أفضل وأرقى القمصان الكاجوال، تم تصميم هذا القميص لكي يكون مثالياً في المناسبات غير الرسمية، تصميمه يسمح لك بالشعور بالراحة الشديدة، كما أن لونه الأزرق الداكن؛ سوف يجعلك تبدو أنيقاً ومميزاً ويلائم الكثير من القطع والملابس الأخرى.

قميص هوجو بوس أكسفورد الأبيض

من أفضل القمصان الكاجوال التي تحمل ماركة هوجو بوس، قمصان بيضاء مميزة تُضفي على إطلالتك لمحة شديدة التميز بالنظر إلى تصميمها الخاص والمميز، علاوة على ذلك فهي مُريحة للغاية.

قميص هوجو بوس جينو أكسفورد

قميص كاجوال آخر يحمل اسم هوجو بوس، ويتميز هذا القميص بأنه يلائم المناسبات الرسمية وغير الرسمية، كما أن سعره غير باهظ الثمن، ويلائم كل أنواع الأجسام.

قميص رجالي مخطط

القميص الرجالي المخططة من قطع الملابس التي تسمح لك بالظهور في إطلالة مميزة ومختلفة، وفيما يلي نستعرض مجموعة من أفضل القمصان المخططة..

قميص المصرفي

يحظى هذا القميص بشهرة كبيرة في عالم البنوك والمصارف، لذلك يُطلق عليه اسم "قميص المصرفي"، يتميز هذا القميص بالخطوط الطولية الرفيعة، ويعتبر خياراً مثالياً للخروج في المناسبات غير الرسمية.

ستايل كرة القدم الأمريكية

قمصان ذات خطوط طولية عريضة والتي يميل إلى ارتدائها لاعبي كرة القدم الأمريكية ومشجعي هذه الرياضة. تلائم هذه القمصان الأيام الصيفية الحارة.

قميص على شكل ستايل كرة القدم الأمريكية من أفضل موديلات القمصان الرجالي

قميص صوف رجالي

القمصان الصوف مُريحة ويسهل ارتداؤها، كما أنها تجعلك تبدو شديد الأناقة، وتبقى جافة لفترات طويلة، وفيما يلي نستعرض مجموعة من أفضل القمصان الصوف.

قميص صوف كلاسيكي

قميص كلاسيكي شديد الأناقة، ويتميز بنعومته الشديدة، وتزيده الجيوب الأمامية الكبيرة تميزاً وتجعلك تبدو في إطلالة أفضل كثيراً. ويناسب هذا القميص الليالي الخريفية، والذهاب في نزهة مع أصدقائك.

قميص صوف بندلتون

يناسب هذا القميص المناسبات المختلفة، بإمكانك ارتداءه في العمل أو المناسبات الرسمية وغير الرسمية. ويتميز بألوانه الزاهية والمختلفة والتي تلائم الكثير من القطع الأخرى الموجودة في خزانة ملابسك.

آيس بريكر لودج

قميص مصنوع من أجود أنواع الصوف، ويتميز بتصميمه الذي يناسب الجسم، ويناسب هذا القميص المناسبات غير الرسمية، كذلك بإمكانك ارتداءه في أيام العمل القصيرة.