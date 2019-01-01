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تعرف على معادلة الجيش الإسرائيلي الجديدة مع حزب الله

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على معادلة الجيش الإسرائيلي الجديدة مع حزب الله


القدس المحتلة / سما /

يواصل الجيش الإسرائيلي استعداده على الحدود الشمالية للتعامل مع أحداث مفاجئة من حزب الله والرد عليها بشكل فوري وقوي.
 
وقالت القناة 7 العبريةن إن الجيش الإسرائيلي أجرى مؤخراً أربعة مناورات واسعة وهامة في الساحة الشمالية بهدف استعداده للتهديدات من حوله.
 
وأكدت أن القاسم المشترك لجمع المناورات هو التعامل مع مواجهة أخرى مقبلة ستكون فقط مسألة وقت.
 
ونوهت القناة إلى أن مؤسسة الجيش غيرت تفكيرها واستعدادها، وفق معادلة جديدة ستوفر رد فوري على كل سيناريو.
 
وأشارت إلى أنه لن يكون هناك أي أيام وأسابيع لانتظار الرد كما كان في الماضي، وأن الرد سيكون فورياً في أي لحظة لأي حدث سواء قنص أو إطلاق صواريخ أو إرسال حوامات.
 
وأوضحت أن قادة القوات أصدروا تعليمات خلال المناورات بتقليص مدة الاستجابة لأي حدث والرد بشكل فوري وسريع وتدفيع حزب الله ثمناً باهظاً منذ اللحظة الأولى لأى مواجهة مقبلة.

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