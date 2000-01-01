مجدلاني يحدد موعد صرف الشؤون للأسر الفقيرة في غزة والضفة

رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، إن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، ستصرف الثلاثاء المقبل في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء.

وأضاف مجدلاني، في بيان، "أن هذه الدفعة تشمل 104.634 أسرة، بمبلغ إجمالي 124 مليون شيقل"، موضحا أن عدد الأسر المستفيدة في قطاع غزة بلغ حوالي 70 ألف أسرة، والباقي في الضفة الغربية".

أما بخصوص توزيع المبالغ المالية، أشار إلى أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة تبلغ 94 مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل.

وأوضح ، أنه تمت إضافة 2000 أسرة جديدة ستسفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية، منها 1500 أسرة في قطاع غزة، و500 أسرة في الضفة الغربية.

وبين أنه تم حجب الأسر التي تبين عدم استحقاقها للمساعدة، سواء بسبب عدم تحديث البيانات، أو بسبب وجود مخصص مالي آخر للأسرة، أو وجود ملفات ضريبية.

وأكد أنه رغم استمرار الأزمة المالية للحكومة بسبب الإجراءات الاسرائيلية باقتطاع الأموال، إلا أن الحكومة ملتزمة بصرف مخصصات الأسر الفقيرة، وبانتظام صرفها رغم كل المعيقات، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة الحكومة في هذه الدفعة بلغت 67% من اجمالي المبلغ.

ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم بنسبة 30% من اجمالي قيمة الدفعة.