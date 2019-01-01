مقدسي يهدم منزله تجنبا لدفع غرامة باهظة

القدس المحتلة / سما /

هدم المقدسي منذر فايز الكسواني، منزله ذاتيا في حي السويح برأس العامود.

وتدعي بلدية الاحتلال أن المنزل 70 مترا غير مرخص، رغم أنه مبني منذ عشر سنوات.

وقال إنه قبل شهرين وصلت طواقم البلدية إلى المنزل وسلمته إنذارا بالهدم وقبل أسبوع سلمته انذارا اخر مما اضطر لهدمه تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهضة التي تفرضها بلدية الاحتلال.

وتساءل الكسواني لماذا جاءت طواقم البلدية بعد عشر سنوات من البناء لهدمه، واصفا عملية الهدم بالجائرة، وقال إنه في اعقاب عملية الهدم اضطر لاستئجار منزل هو وعائلته المكونة من ولدين وزوجته.