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رام الله: الاحتفال باليوم الوطني لرومانيا

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الاحتفال باليوم الوطني لرومانيا


رام الله / سما /

أقامت سفارة جمهورية رومانيا لدى دولة فلسطين، مساء اليوم الاثنين، حفل استقبال لمناسبة اليوم الوطني لبلادها الذي صادف أمس.

ونقل مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، في كلمته، تحيات الرئيس محمود عباس إلى نظيره الروماني كلاوس يوهانيس وشعبه الصديق والجالية الرومانية في فلسطين، وأكد عمق العلاقة بين البلدين والشعبين متمنيا لها الازدهار والاستمرار.

وأشار الخالدي إلى مواقف رومانيا الداعمة لقضيتنا منها اعترافها بالدولة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 1988 في الجزائر، ودعم القرارات التي تدعم الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية.

ولفت إلى دعم رومانيا للطلبة الفلسطينيين وتقديمها منحا جامعية لهم، إضافة إلى التعاون في مجال بناء القدرات للقطاعين العام والخاص الفلسطينيين، والدفاع المدني، مشيرا إلى وجود جسور محبة بين الشعبين ونسب متبادل، و"كانت هذه نماذج ناجحة".

من جهته، أكد سفير رومانيا لدى دولة فلسطين كتالين تيرلا عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، على المستوى السياسي ودعم الحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى ما قدمته رومانيا من منح للطلبة الفلسطينيين الذين أصبحوا الآن يشغلون مواقع مهمة في فلسطين.

واستعرض تيرلا العلاقة التاريخية بين البلدين والمواقف التي ساندت فيها رومانيا القضية الفلسطينية، وحرص رومانيا على توطيد هذه العلاقة في كل المجالات.

وأشار إلى أن وتيرة التعاون والعلاقات توطدت وارتفعت بين البلدين خلال فترة وجوده بموقعه في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن هناك زيادة في المنح الدراسية، ونقل الخبرات إلى المؤسسات الفلسطينية من خلال جولات مهنية وفنية .

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