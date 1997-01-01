1997: الموساد الإسرائيلي أخفى عرض هدنة لمدة20 عاماً مع حركة حماس

ترجمة محمد ابو علان

في إطار الحلقة الثانية من سلسلة تقارير للفضائية 13 العبرية والتي تحمل اسم “قائمة الاغتيالات” ، والتي كانت عن محاولة الاغتيال الفاشلة لخالد مشعل في العام 1997، تحدثت شخصية قيادية سابقة في جهاز الموساد الإسرائيلي عن عرض قدمه الملك الأردني لهدنة مع حركة حماس لمدة 20 عاماً، وقدم العرض أيام قبل محاولة اغتيال خالد مشعل الفاشلة في العام 1997.

وعن التفاصيل جاء في الحلقة الثانية من سلسلة التقارير الإسرائيلية، في20 سبتمبر من العام 1997 التقت شخصية قيادية في الموساد الإسرائيلي مع الملك الأردني الحسين بن طلال، الملك الأردني عرض على الشخصية الرفيعة في الموساد عرضا سياسياً، وكان عبارة عن هدنة لمدة 20 عاماً مع الحركة.

شخصية الموساد الإسرائيلي التي التقت الملك الأردني 1997، لم تكن تعلم أن هناك خطة للموساد الإسرائيلي لاغتيال خالد مشعل يوم 25 سبتمبر في العاصمة الأردنية عمان، لكنه كانت تعلم بوجود خلية للموساد في عمان دون معرفة الهدف.

بعد عودته من الاجتماع مع الملك الأردني قدم تقريراً عن الزيارة، وعن عرض الهدنة المقدم مع حركة حماس عبر الملك الأردني، ورفعه للجهات ذات العلاقة في الموساد الإسرائيلي، ليكتشف بعد فشل محاولة اغتيال خالد مشعل أن تقريره لم يصل لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.