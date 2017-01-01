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"الاتصالات المباشرة معها منقطعة من عام 2017"

كاشفا الهدف من اقامتها.. عزام الأحمد عن المستشفى الأمريكي بغزة: حماس تدرك المخاطر وتتساوق معها!

الأحد 01 ديسمبر 2019 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاشفا الهدف من اقامتها.. عزام الأحمد عن المستشفى الأمريكي بغزة: حماس تدرك المخاطر وتتساوق معها!


رام الله / سما /

اعتبر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم الأحد، أن مخطط إقامة مستشفى ميداني أميركي في قطاع غزة يأتي ضمن المخطط "الصهيوأميركي" وهو عزل غزة وإقامة دويلة فيها، وضمن مخطط قوات الاحتلال لتوفير كل عوامل البقاء لسلطة الأمر الواقع في القطاع.

وقال الأحمد إن المؤامرة على القضية الفلسطينية منذ زمن بعيد، لكن تكثفت منذ لحظة الانقسام قبل 13 عاما، مشيراً إلى أن هذا ليس انقساما فلسطينيا وإنما انقسام عربي- عربي إقليمي دولي.

وأضاف خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن نتنياهو أعلن بوضوح أهمية أن تبقى عوامل الاستمرار بالانقسام متوفرة للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبين الأحمد أن "حماس" تدرك ما تفعل جيدا، وتدرك المخاطر وتتساوق معها، مشيراً إلى أن الاتصالات المباشرة من القيادة مع حماس منقطعة منذ عام 2017.

 وجدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، رفض القيادة لهذه المشاريع التصفوية، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي أحد أن ينقل شيئا للأرض الفلسطينية دون موافقة القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

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