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فيديو : وفاة رجل أعمال سعودي دعا بـ"النصر لبني إسرائيل" خلال حربها على غزة

الأحد 01 ديسمبر 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : وفاة رجل أعمال سعودي دعا بـ"النصر لبني إسرائيل" خلال حربها على غزة


غزة / سما /

أفاد إعلاميون وناشطون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية السبت، بوفاة رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي السعودي المثير للجدل خالد الأشاعرة، في الرياض إثر نوبة قلبية.


وعرف عن الأشاعرة دعوته الصريحة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومهاجمته للتيارات الإسلامية، كما أنه نشر تغريدة العام الماضي خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة يدعو فيها بـ"النصر لبني إسرائيل"، وقد علق على تصريحه هذا في قناة بي بي سي بالقول إن "قضية فلسطين غير مقدسة والفلسطينيون قتلة ومرتزفقة".

​وعلق في ذات العام على تغريدة للإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، ودعا فيها لـ"الطيارين الإسرائيليين أن يسددوا رميهم" وهم يقصفون من سماهم "مرتزقة إيران في سوريا".


ونعى ناشطون ووسائل إعلام محلية سعودية الأشاعرة وذكروا بتغريداته التي نشرها على حسابه في "تويتر"، وقالوا إنها جسدت مواقفه "الوطنية وولاءه لدينه وقيادته"

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