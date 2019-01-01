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الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

السبت 30 نوفمبر 2019 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم


بيت لحم / سما /

 أمنت الشرطة مساء اليوم مراسم إضاءة شجرة الميلاد إيذانا ببدء إحتفالات اعياد الميلاد المجيدة وذلك خلال حفل أقيم بساحة مهد المسيح بحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية وعدد من قادة الاجهزة الامنية والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية والدينية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية قام مساء اليوم بإضاءة شجرة الميلاد إيذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في مدينة السلام بيت لحم بحضور المحافظ كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم والعقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة المحافظة والعميد ناظر عمر قائد المنطقة ومعالي وزيرة السياحة رولا معايعة والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس ورئيس بلدية بيت لحم السيد انطون سلمان وعدد من قناصل الدول الأجنبية ورؤساء البلديات وقادة الأجهزة الأمنية بمحافظة بيت لحم وعدد من رجال الدين وجمع غفير من أهالي محافظة بيت لحم ومن الحجاج والزائرين لمهد السيد المسيح  .
وأكدت أن شرطة بيت لحم نفذت خطتها بالشراكة مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتأمين مراسم إضاءة شجرة الميلاد وذلك تنفيذا لتعليمات السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة حيث نشرت قوتها منذ ساعات الظهيرة في شوارع مدينة بيت لحم وفي محيط ساحة المهد لتأمين إقامة الاحتفال وإضاءة شجرة الميلاد .

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