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الرئيس يستقبل الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الكشفي الوطني الأول

السبت 30 نوفمبر 2019 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الكشفي الوطني الأول


رام الله / سما /

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الكشفي الوطني الأول، بحضور رئيس جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب.

ورحب الرئيس، بالوفود العربية على أرض فلسطين، مؤكدا على أهمية زيارتها لفلسطين للتضامن مع شعبها وقضيته العادلة، وعلى أهمية الحركة الكشفية في غرس العمل التطوعي داخل مجتمعاتنا العربية، وخاصة في المجتمع الفلسطيني لما تحمله من معاني الصمود والتحدي والابتكار.

بدورهم، أعرب أعضاء الوفود العربية، عن شكرهم الكبير لفلسطين وشعبها على حفاوة الاستقبال، وثنائهم على مدى التقدم الذي تشهده فلسطين، مؤكدين على أن قضية فلسطين ستبقى في قلوب كل العرب، وأعربوا عن فخرهم بالتقدم الكبير الذي تشهده الكشافة الفلسطينية، والجهود التي يبذلها اللواء الرجوب للنهوض بالحركة الكشفية الفلسطينية.

ومثلت الوفود العربية كلاً من: الأردن، ومصر، والسودان، والسعودية، والكويت، والمغرب، وتونس.

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