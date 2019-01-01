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"اتحاد النقابات" يعلن عن اطلاق فعاليات لوقف العنف ضد المرأة في سوق العمل

السبت 30 نوفمبر 2019 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اتحاد النقابات" يعلن عن اطلاق فعاليات لوقف العنف ضد المرأة في سوق العمل


نابلس / سما /

اعلنت دائرة المرأة باتحاد نقابات عمال فلسطين، اليوم السبت، عن إطلاق سلسلة من الفعاليات النقابية للضغط والمناصرة؛ من أجل المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدوليه رقم 190 الخاصة بوقف العنف ضد المرأة في سوق العمل ، تحت شعار"من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش."

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في المقر المركزي للاتحاد في مدينة نابلس، بحضور الأمين العام للإتحاد شاهر سعد، وعضوة الأمانة العامة عائشة حموضة، وعضو الأمانة ساهر صرصور، وممثلات ومنسقات الدائرة من كافة محافظات الضفة الغربية .

وأكد شاهر سعد، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، خلال الاجتماع، على أهمية مواجهة العنف في عالم العمل، وخاصة ما تتعرض له النساء العاملات . وأشار إلى أن الاتفاقية الصادره عن منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص جاءت نتيجة للنضال الفعال للنساء النقابيات في مختلف أنحاء العالم .

ودعا سعد إلى ضرورة تكثيف حملات الضغط والمناصرة النقابية من أجل المصادقة على الاتفاقية من قبل الحكومات ومنظمات أصحاب العمل .كما لفت انتباه النساء النقابيات في الاتحاد الى ضرورة توعية العاملات والعمال حول هذه الاتفاقية في مختلف قطاعات العمل، وبالخصوص منها قطاعات العمل الهشة،  كقطاع الخياطة والنسيج، ورياض الأطفال، والخدمات العامة، والى جانب ذلك التزام الاتحاد ونقاباته الأعضاء بتعزيز تمثيل النساء العاملات لتصل إلى 30 بالمئة في كافة الهيئات النقابية.

بدورهن، اكدت المشاركات على إطلاق عدد من الفعاليات النقابية بخصوص الاتفاقية في كافة المحافظات الفلسطينية، وبالتعاون مع الحملات النسوية الوطنية الأخرى بهذا الخصوص .كما دعون الى ضرورة الإسراع في إقرار وإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الفلسطيني .

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