الخليل: إطلاق مشروع زيادة فرص المواطنين بالتمتع بحق الوصول إلى المعلومات

الخليل / سما /

أعلن المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية في مدينة الخليل، انطلاق مشروع زيادة فرص المواطنين الفلسطينيين بالتمتع بحق الوصل الى المعلومات استناداً الى قرار الأمم المتحدة 59/1، الذي سيتم تنفيذه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع قطاعات ومؤسسات ووزارات حكومية ذات علاقة.

وقال جميل الدرباشي، مدير المركز الفلسطيني، إن المشروع يركز على إثارة إعادة الاهتمام بقانون حق الوصول الى المعلومات لما لهذا القانون من أهمية كبيرة في تعزيز النزاهة والشفافية في أداء جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة، إضافةً إلى تعزيز الديمقراطية وحق المساءلة للوصول إلى مجتمع مدني فعال يعيد الثقة بين أطراف الخدمة مستنداً إلى قرار الأمم المتحدة 59 / 1 .

وأضاف: يستهدف المشروع بالدرجة الأولى مؤسسات مجتمع مدني وإعلامي فاعلة وقطاع حكومي، ويتطلع المركز الفلسطيني في رؤيته نحو المشروع الى تفعيل قانون حق الوصول والحصول على المعلومات.