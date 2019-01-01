  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس" تعلق على معارضة السلطة الفلسطينية لبناء المستشفى الامريكي شمال قطاع غزة

السبت 30 نوفمبر 2019 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعلق على معارضة السلطة الفلسطينية لبناء المستشفى الامريكي شمال قطاع غزة


غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن معارضة قيادة السلطة في رام الله لأي إجراء للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، يؤكد رغبتها فى استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لتحقيق أهداف فئوية وحزبية تتقاطع مع أهداف الحصار "الإسرائيلي".

وأوضح قاسم في بيان له اليوم السبت، أن على قيادة السلطة في رام الله المبادرة لرفع الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة، والتي تعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، ووقف سياستها "الفئوية المناطقية المقيتة"، حسب قوله.

وكانت حركة "فتح"، مساء اليوم، وصفت بناء المشفى الميداني الأمريكي شمال غزة بـ"القاعدة الأمريكية العسكرية"، مؤكدة أن "حماس" على استعداد بأن تقوم بأي شيء مقابل أن يتم اعتمادها من قبل تل أبيب وواشنطن كشريك.

الأكثر قراءة اليوم

قاضٍ إسرائيلي يثير ضجة بعد مشاطرته حزن عائلة الاسير سامي ابو دياك

ماذا سيكشف "ما خفي أعظم" من الكنز الاستخباراتي الذي وقع في يد القسام؟

التفاصيل كاملة.. خطة اقتصادية بموافقة دولية لإقامة مشاريع على حدود غزة

أبو مذكور يؤكد: إغلاق مطعم "الليفل أب" هذه الليلة

كاتب إسرائيلي : هذا ما قاله لي "مثقف" سعودي زار إسرائيل

القواسمي : المستشفى الأمريكي قاعدة استخباراتية ومموله صهيوني حاقد يؤمن بالهيكل وأرض الميعاد

ضابط إسرائيلي : براغماتية حماس بقبول الانتخابات فاجأتنا

الأخبار الرئيسية

علينا استعادته.. غانتس: قوة الردع في قطاع غزة تتآكل واستمرار اطلاق الصواريخ حادثة خطيرة!

12

"مشبوه" وعليه علامات استفهام.. وزارة الصحة تحدد موقفها من المستشفى الامريكي شمال القطاع!

سينما السامر

بعد نحو 30 عام على اغلاقه.. ما هي حقيقة إعادة افتتاح "سينما السامر" بغزة ؟

الشعبية: كيف لمن يقطع المساعدات عن مستشفيات القدس بناء واحدة في غزة؟!

مسؤول اممي : شباب غزة يعيشون حياة أشبه بالكابوس وليس هناك بديل عن الأونروا