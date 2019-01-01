"حماس" تعلق على معارضة السلطة الفلسطينية لبناء المستشفى الامريكي شمال قطاع غزة

غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن معارضة قيادة السلطة في رام الله لأي إجراء للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، يؤكد رغبتها فى استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لتحقيق أهداف فئوية وحزبية تتقاطع مع أهداف الحصار "الإسرائيلي".

وأوضح قاسم في بيان له اليوم السبت، أن على قيادة السلطة في رام الله المبادرة لرفع الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة، والتي تعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، ووقف سياستها "الفئوية المناطقية المقيتة"، حسب قوله.

وكانت حركة "فتح"، مساء اليوم، وصفت بناء المشفى الميداني الأمريكي شمال غزة بـ"القاعدة الأمريكية العسكرية"، مؤكدة أن "حماس" على استعداد بأن تقوم بأي شيء مقابل أن يتم اعتمادها من قبل تل أبيب وواشنطن كشريك.