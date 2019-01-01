عودة: نتنياهو مختل عقلياً وخطير بلا حدود وينشر الكراهية والعنف كالنار في الهشيم

القدس المحتلة / سما /

قال أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، اليوم السبت، إن ما جرى مع أحمد الطيبي، اليوم، في رمات هشارون خلال ثقافي السبت ومحاولة الاعتداء عليه من قبل متطرفين يمنيين، إنما هو نتيجة التحريض الذي يقوده بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

ووصف عودة -كما نقل عنه موقع صحيفة "معاريف"- نتنياهو بأنه "مختل عقليًا، وبأنه خطير بلا حدود"، مشيرًا إلى أن نتنياهو هو السبب في انتشار الكراهية والعنف ويعمل على انتشارهما كالنار في الهشيم.

وتساءل فيما إذا كان هناك شك لدى أحد في أن هذا التحريض السياسي سيدفع إلى عملية قتل سياسي جديدة في إسرائيل.