علينا استعادته.. غانتس: قوة الردع في قطاع غزة تتآكل واستمرار اطلاق الصواريخ حادثة خطيرة!

القدس المحتلة / سما /

دعا بيني غانتس، زعيم حزب أزرق - أبيض الإسرائيلي، اليوم السبت، إلى استعادة قوة الردع الذي بات يتآكل على جبهة الجنوب "قطاع غزة"، واستعادة توزانه على الجبهة الشمالية.

واعتبر غانتس في تغريدة له عبر تويتر، حادثة اختراق الطائرة بدون طيار المجال الجوي الإسرائيلي من الجبهة الشمالية، واستمرار إطلاق الصواريخ، بمثابة حوادث خطيرة.

وشدد على ضرورة أن تتخذ الإجراءات الحكومية المناسبة والمسؤولة واللازمة من أجل تحقيق الردع من جديد والحفاظ على سيادة أمن المواطنين الإسرائيليين سواء كان هناك حكومة موحدة أو معارضة.