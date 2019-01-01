"مشبوه" وعليه علامات استفهام.. وزارة الصحة تحدد موقفها من المستشفى الامريكي شمال القطاع!

رام الله / سما /

رفضت وزيرة الصحة مي كيلة مشروع إقامة المستشفى الميداني الأميركي في قطاع غزة لعدم التنسيق مع الوزارة.

وقالت كيلة في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين إن هذا المستشفى مشبوه لارتباطه ببرنامج سياسي عليه علامة استفهام كبيرة، ويأتي في سياق "صفقة القرن" التي يرفضها كل شعبنا الفلسطيني.

وأضافت: "إذا كان الساسة الأميركون يريدون مساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة عليهم وقف الحرب على القطاع، وأن يدعموا وكالة الأونروا التي أوقفوا الدعم المالي عنها لأن 80% من المواطنين في القطاع لاجئون، إضافة إلى أنه بامكانها تقديم الدعم لمستشفيات القدس التي تقدم الخدمة للمواطنين في القطاع.

وشددت كيلة على أن وزارة الصحة والحكومة بتوجيهات الرئيس محمود عباس عملت على منع انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، متسائلة عن حاجتهم لإقامة ما أسمته المستشفى العسكري الأميركي الميداني، في ظل مواصلة الوزارة تقديم كل ما يلزم لأبناء شعبنا في القطاع من علاج وادوية وتحويلات طبية.

وفي ما يتعلق بالتأمين الصحي، قالت وزيرة الصحة إن من لا يدفع التأمين الصحي في المحافظات الشمالية لا يتلقى أي خدمات طبية، على عكس المحافظات الجنوبية التي يتلقى بها المواطنون الخدمات الصحية مجانا بناء على قرار الرئيس محمود عباس.

وأكدت كيلة أن التحويلات الطبية في قطاع غزة مجانية وهي مفتوحة لأبناء شعبنا في كافة مستشفيات مصر من أجل زراعة الأعضاء، إضافة إلى أنهم يتلقون العلاج في مستشفيات الضفة.