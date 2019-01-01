الهباش: المستشفى الأمريكي في غزة ليس بريئا و موقف حماس أكثر غرابة وإثارة للريبة!

رام الله / سما /

قال د. محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، اليوم السبت، ان المستشفى الميداني الامريكي في شمال قطاع غزة لا يمكن ان يكون بريئا أو ذا دوافع إنسانية غير مسيسة ، فلا يمكننا قراءة أي سلوك أمريكي الا بهذه الطريقة.

وكتب الهباش على صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "المستشفى الميداني الأمريكي في شمال قطاع غزة لا يمكن أن يكون بريئًا، أو ذا دوافع إنسانية عير مُسَيَّسة ... لا يمكننا قراءة أي سلوك أمريكي إلا بهذه الطريقة، لأننا أكثر من اكتوى ولا يزال يكتوي بنار السياسات الأمريكية العدوانية. لا يمكن أن نصدق أن من يُمد جيش الاحتلال بالسلاح الذي يقتلنا، قد استيقظ ضميره الإنساني فجأة ويريد أن يعالج مرضانا وجرحانا".

وتابع الهباش: "لا يمكن أن نصدق أن من اعترف ب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، يبحث عن تقديم الخير للشعب الواقع تحت الاحتلال. لا يمكن أن نصدق أن من يقطع المساعدات الإنسانية عن مستشفياتنا في القدس المحتلة، يريد أن يساعدنا في غزة".

وقال: "أما موقف حماس فهو أكثر غرابة وأكثر إثارة للريبة، على الأقل من حيث السكوت على زراعة قاعدة إسرائيلية أمريكية متقدمة في قطاع غزة، ولو تحت غطاء مستشفى. لا للمستشفى الأمريكي المشبوه، فالحرة تموت ولا تأكل بثدييها".