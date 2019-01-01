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رسميا.. الرئيس التونسي يصدر طابع بريدي بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"

الجمعة 29 نوفمبر 2019 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. الرئيس التونسي يصدر طابع بريدي بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"


تونس /سما/

 أعلنت الرئاسة التونسية الرسمية عن إصدار طابع بريدي يستخدم في المعاملات وذلك بعنوان “القدس عاصمة فلسطين” ؛ حيث ظهر على الطابع صورة قبة الصخرة وعلم فلسطين وحمامتين.

هذا ويصدر البريد التونسي ، طابعًا بريديًا موحدًا على غرار بقية الدول العربيّة بعنوان “القـدس عاصمة فلسطين”.

كما وجاء في بلاغ للبريد التونسي أن هذا الإصدار جاء في إطار تنفيذ لقرار اللجنة العربية الدائمة للبريد التابعة لجامعة الدول العربية.

وذكر أن موقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الجهود الدولية من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتـ ـ ـلال الإسرائـ ـ ـيلي ويمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـ ـدس.

ويأتي قرار إصدار طابع عربي موحد عن القدس ضمن سلسلة قرارات تضامنية داعمة للقضية الفلسطينية قصد التأكيد على عروبة القدس ومكانة فلسطين وهويتها العربية والإسلامية.

وسيعرض الطابع البريدي الجديد والمنتوجات المتصلة به للبيع في جميع مكاتب البريد، ويمكن كذلك الحصول عليه عن بعد من خلال استعمال مختلف وسائل الدفع الالكتروني من خلال النفاذ إلى موقع الطوابع البريدية التابع للبريد التونسي.

ويتميز الطابع التذكاري بروعة تصميمه وأهميته حيث يبرز معالم المسجد الأقصى وعلم فلسطين، كما يتضمن التصميم أيضاً حمامة بيضاء ترمز إلى السلام.

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