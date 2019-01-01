اصابة ضابط شرطة اثناء محاولة القبض على مطلوب بالخليل

الخليل / سما /

اصيب المساعد اول باسل عمرو من مرتبات شرطة حراسات الخليل مساء اليوم الجمعة اثناء محاولة القبض على احد المطلوبين الخطيرين الفارين من وجه العدالة في منطقة دوار التحرير بالمدينه ونقل للمستشفى الاهلي لتلقي العلاج ووصفت اصابته بالمتوسطة .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه و اثناء عمل حاجز للشرطة بمنطقة دوار التحرير للقبض على احد المطلوبين المشتبه بهم بتجارة المخدرات والحرق الجنائي والسرقات ومحاولة دهس ضابط امن قبل عدة اشهر ، وقد حضر المطلوب الى حاجز الشرطة ورفض التوقف وقام بدهس المساعد اول ولاذ بالفرار ، حيث اطلقت القوة عدة رصاصات في محاولة لايقافه .

وبين ارزيقات بان عمليات بحث واسعة بدأت بها الشرطة و الاجهزة الامنية للقبض عليه وتبين لاحقا دخوله الى المستشفى الاهلي وهو مصاب بعيار ناري ووصفت اصابته بالمتوسطة .

واضاف ارزيقات بان الشرطة باشرت باجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث .