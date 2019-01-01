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هكذا تدرب أفراد الموساد على عملية تصفية مشعل

الجمعة 29 نوفمبر 2019 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تدرب أفراد الموساد على عملية تصفية مشعل


القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 13 الإسرائيلية خلال عرضها الحلقة الثانية من برنامج "قائمة التصفيات"، إن كبار المسؤولين السابقين لدى جهاز الموساد الإسرائيلي تدربوا في قلب تل أبيب قبيل الخروج لتنفيذ عملية تصفية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق خالد مشعل في الأردن.

وتحدث أحد أفراد الموساد خلال الوثائقي، أنهم تدربوا على أناس ليس لهم علاقة بالحدث، حيث قاموا بوضع ماء في الحقنة بدلا من المادة السامة التي تم وضعها لمشعل، وهي مادة تسبب الموت بعد عدة ساعات.

وبحسب القناة، فإنه تم التخطيط لأن يسير شخصان أحدهما يحمل المادة السامة والآخر يحمل علبة مشروب غازي، والذي يخضها بشكل جيد، وفي اللحظة التي يفتحها يحدث رذاذ يشوش على الموقف.

يقول المتحدث: حاولنا إجراء التجربة في المناطق العربية داخل الأراضي المحتلة، لأن العربي في الطيرة يتصرف بشكل مختلف عن اليهود لأن الثقافة مختلفة، لذلك أردنا إجراء التجربة في المناطق العربية.

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