الخارجية الإسرائيلية تعتذر عن تأييد سفيرها للإبادة في ميانمار

القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن السفير الإسرائيلي أخطأ عندما بعث رسالة يتمنى فيها "حظا سعيدا" لميانمار قبل بدء جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الاتهامات الموجهة للدولة الآسيوية بارتكاب إبادة جماعية في حق مسلمي الروهينغا.



وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلي لدى ميانمار عبّر عن أمنياته الطيبة للسلطات في تغريدات على تويتر، حُذفت لاحقا، قبل بدء جلسات الاستماع الشهر المقبل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.



وقال بيان وزارة الخارجية: "تغريدة السفير كانت خطأ تم تدراكه على الفور".



وأضاف البيان: "إسرائيل تدين بلا مواربة الفظائع التي ارتكبت بحق الروهينغا في منطقة راخين.. إسرائيل صوتت قبل أسبوع لصالح قرار للأمم المتحدة يدين الأعمال الوحشية".



وفر ما يزيد على 730 ألفا من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة منذ شن جيش ميانمار حملته عليهم في 2017 والتي قال تقرير للأمم المتحدة إنها نُفذت "بنية الإبادة الجماعية". فيما نمت ميانمار التي يغلب البوذيون على سكانها اتهامات الإبادة.



وكان السفير الإسرائيلي لدى ميانمار رونين جليؤور قد قال على تويتر: "نتمنى أن يأتي الحكم في صالحكم، وحظا سعيدا!"، حسب صورة التغريدة التي نشرتها "هآرتس، قبل حذفها.



وقال في تغريدة أخرى: "زعيمة البلاد متوجهة للدفاع عن ميانمار في محكمة العدل الدولية! حظا سعيدا!"، بحسب ما نقلت "رويترز".



وكانت دول غربية قد نددت بأفعال ميانمار في ولاية راخين بينما أيدت الصين ما تصفه بجهود ميانمار للمحافظة على استقرارها.

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