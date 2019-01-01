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الليكود يقدم مقترحًا جديدًا.. ونتنياهو "يهدي" المستوطنين ملايين الشواقل

الجمعة 29 نوفمبر 2019 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود يقدم مقترحًا جديدًا.. ونتنياهو "يهدي" المستوطنين ملايين الشواقل


القدس المحتلة / سما /

قدم حزب الليكود مقترحًا جديدًا لتحالف "كاحول لافان" لتفادي الذهاب لانتخابات ثالثة، يقضي بتولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة وحدة وطنية لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر ومن ثم الاستقالة من الحكومة، فيما تعهد نتنياهو، بتحويل 40 مليون شيكل للمستوطنات، في ما يبدو أنها "هدية" لقادة المستوطنين على إعلان دعمهم له.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن المقترح الذي يعمل عليه الوزيران ياريف ليفين وزئيف إليكين، ينص على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لفترة قصيرة محددة، ومن ثم يستقيل من الحكومة ليصبح عضو كنيست فقط، والتنازل عن مقترح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بشأن فكرة بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة دون ممارسة مهامه.

وسيشغل الفترة الثانية من التناوب على رئاسة الحكومة عضو كنيست من الليكود، لمدة عامين، بعد انتهاء فترة "كاحول لافان" في التناوب.

ونقلت القناة عن مصادر في "كاحول لافان"، قولها إنهم يستصعبون تقدير مدى جدية مقترح الليكود الأخير، ويترددون في اتخاذ موقف منه، خصوصًا أن شركاء غانتس في التحالف، يائير لبيد وموشيه يعالون، يرفضون بشدة الدخول في حكومة برئاسة نتنياهو، حتى لو لفترة مؤقتة.

في المقابل، هاجم نتنياهو، لبيد واتهمه بأنه يسعى لتشكيل "حكومة يسارية" بدلا من حكومة وحدة وطنية.

وقال نتنياهو في لقاء مع قادة المستوطنين، إن الليكود لا يعيق تشكيل حكومة وحدة، لكن قادة "كاحول لافان" يقدمون الذرائع لإفشالها، حسب تعبيره، وأن لبيد يسعى لحكومة أقلية "يسارية" تضمن حصوله على تناوب في رئاستها مع غانتس.

وتناول لقاء نتنياهو بقادة المستوطنين الأزمة السياسية الراهنة وإمكانية "فرض السيادة" الإسرائيلية على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت في الحكومة المقبلة.

وأعلن قادة المستوطنين عن دعمهم لنتنياهو الذي يواجه ثلاث لوائح اتهام خطيرة تشمل الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكشف المراسل السياسي للقناة 13، أن نتنياهو تعهد في اللقاء أن تصادق الحكومة الحالية في اجتماعه الأسبوع، يوم الأحد المقبل، على تحويل 40 مليون شيكل للمستوطنات، بزعم أنها مخصصة لدعم الأمن وتطوير خدمات الإنقاذ.

ولفت المراسل السياسي للقناة إلى تزامن قرار نتنياهو بتحويل ملايين الشواقل للمستوطنات وإعلان قادة المستوطنين دعمهم له في اللقاء ذاته.

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