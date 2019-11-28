تنويه هام من الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين

غزة / سما /

أصدرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، يوم الخميس، تنويهاً مهما حول تحديث البيانات.

وأوضحت أنه سيتم تحديث بيانات المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين حسب شهر ميلاد المتقاعد.

وأكدت أن تحديث بيانات المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين سيتم فى مقرات هيئة المتقاعدين العسكريين كل حسب محافظته.

وفيما يلي نص التنويه الصادر عن هيئة المتقاعدين:

تنويه هام جدا للاخوة المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين والورثة المستحقين، بخصوص تحديث البيانات( إقرار الحالة الاجتماعية).

دولة فلسطين.

تعلن الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين وبناء على توجيهات هيئة التقاعد الفلسطينية (التأمين والمعاشات).

واعتبارا من 1/1/2020.

1_ يتم تحديث بيانات المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين حسب شهر ميلاد المتقاعد.. مثلا مواليد شهر يناير يتم التحديث بشهر يناير .. ومواليد فبراير ومارس وهكذا يتم لهم في فبراير ومارس وهكذا الى اخره كل حسب شهر ميلاده.

2_ بالنسبة للورثة المستحقين /يتم تحديث البيانات حسب شهر ميلاد المتوفي كما في السابق

3_ ملاحظة يتم تحديث بيانات المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين فى مقرات هيئة المتقاعدين العسكريين كل حسب محافظته .

(المفوض الاعلامي المركزي للهيئة بفلسطين نبيل برزق )

المفوضية الإعلامية المركزية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين

الخميس الموافق 28.11.2019