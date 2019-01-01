مصدر : ميركل ودولة عربية ضغطا لإجراء الانتخابات الفلسطينية

رام الله / سما /

قال مصدر مسؤول فلسطيني، أن قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية جاء جراء ضغط دولي وإقليمي على السلطة الفلسطينية وحركة حماس.



وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"عربي 21"، إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب رسميا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية.



ولفت المصدر إلى أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أرسلت رسالة إلى رئيس السلطة، وحثته على إجراء الانتخابات بالتوافق مع كافة الأطر الفلسطينية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي "أكد بدوره على ضرورة ملء الفراغ الدستوري بعد قرار عباس بحل المجلس التشريعي".



في السياق ذاته، كشف المصدر ذاته أن "دولة عربية لعبت دور الوسيط بين الاتحاد الأوروبي وحركة حماس؛ للضغط على الأخيرة لتقديم تنازلات؛ لتسهيل إجراء الانتخابات".