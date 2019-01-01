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بالصور.. بدء تجهيز المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. بدء تجهيز المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة


غزة / سما /

نشرت مؤسسة أمريكية غير حكومية، صورًا ومقاطع فيديو تظهر أعمال إنشاء وتجهيز المستشفى الميداني الأمريكي قرب معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو أن العمال ليس من الجنسيات الفلسطينية بل أمريكية من كلا الجنسين أثناء قيامهم بتركيب معدات المستشفى الأمريكي قرب "ايرز" شمال القطاع.

وذكرت مؤسسة (Friend Ships - Project - Camp Gaza) أن أعمال تركيب المستشفى الميداني شمال القطاع، بدأت يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن المستشفى الأمريكي ستشرف عليه وزارة الصحة بغزة، فيما تعتبره الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية جزءاً من (صفقة القرن) حسب ما صرحت ووزيرة الصحة مي الكيلة في أكثر من مناسبة.

ويعتبر المستشفى الميداني قرب معبر بيت حانون "ايرز"  من ضمن التفاهمات التي أبرمت بين حركة حماس "إسرائيل" برعاية مصرية وتمويل قطري.

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