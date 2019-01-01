الشيخ : الرئيس سيحدد موعد الانتخابات بعد عودته من قطر و على ضوء مضمون الردود

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ اليوم الأربعاء، ان الرئيس محمود عباس سيحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، على ضوء مضمون ردود الفصائل الفلسطينية.

وقال الشيخ عبر حسابه على موقع (تويتر):" بعد عودة الرئيس عباس من زيارته لدولة قطر سيتسلم من الدكتور حنا ناصر (رئيس لجنة الانتخابات) رد حركة حماس على موضوع الانتخابات، مضيفا أن معظم الفصائل سلمت ردودها.

من جهته أكد هشام كحيل المدير التنفيذية للجنة الانتخابات المركزية ان كافة الفصائل سلمت موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات ، بعد تسلم ورقة الموافقة من حركة حماس على رؤية الرئيس محمود عباس وقبولها المشاركة بالانتخابات.

وقال كحيل في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين ان لجنة الانتخابات تنتظر عودة الرئيس عباس إلى أرض الوطن من أجل تقديم كتاب موافقة حركة حماس له".