بينيت يتوعد غزة : من يطلق الصواريخ يتلقى الرد

القدس المحتلة / سما /

توعد نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بالرد على أي عمليات إطلاق صواريخ أو نار من أي جهة كانت.

جاء ذلك في أعقاب الهجمات التي نفذتها طائرات حربية إسرائيلية ضد مواقع لحماس في غزة، بينها موقع لإنتاج الأسلحة، ونفق تحت الأرض. بحسب إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأشار بينيت - كما ذكرت القناة العبرية السابعة - أنه أجرى مشاورات أمنية بعد إطلاق الصواريخ من غزة الليلة تجاه سديروت، وأوعز بمهاجمة أهداف حيوية ومهمة لحماس.

وقال "حكم الصاروخ الذي لم يُصب، كحكم الصاروخ الذي أصاب .. من يطلق علينا يتلقى الرد".