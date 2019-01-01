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الاحتلال: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف واصابة مستوطنة بجراح

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف واصابة مستوطنة بجراح


غزة / سما /

افادت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن انطلاق صفارات الانذار في مستوطنات الغلاف جراء اطلاق صواريخ من القطاع باتجاه البلدات الاسرائيلية.

ووفقا للمصادر العبرية، فانه تم اطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة  باتجاه مستوطنات الغلاف مشيرة الى أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منها.

وذكرت المصادر العبرية، أن مستوطنة اصيبت بجراح اثناء محاولتها الهروب للملاحئ في سديروت عقب انطلاق صفارات الانذار.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، " متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه المستوطنات حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة"

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