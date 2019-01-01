الضمور البصرى مرض خطير يعرضك للعمى

وكالات / سما /

مما لاشك فيه أن التقدم في العمر يعد من الأمور التي تزيد من فرص إصاباتك بالأمراض في حالة إهمالك لصحتك، ومن ضمن الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر هي ضمور مركز الإبصار في العين، مرض خطير وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر وذلك وفقا لموقع " clevelandclinic".

وأكد التقرير أن التقدم في العمر يعد من الأمور المهمة المسببة لزيادة فرص الإصابة بضمور مركز الإبصار في العين، لأنه مرض مرتبط بالشيخوخة ويتسبب في تدمير الرؤية بشكل تدريجي ولكنها حادة لأنها تزيد فرص الإصابة بالعمى في حالة إهمال العلاج.

وهناك العديد من أعراض الإصابة بالضمور البصري ومنها:-

- ضعف في رؤية الألوان.

- آلام في العين ويصاحبه الصداع الشديد.

- شحوب حول العين.

وعن أسباب الإصابة بمرض الضمور البصري، فمن بينها التهاب العين، والشبكة العين ، أو التعرض للإصابة بورم في العصب البصري، أو التعرض لتناول بعض الأدوية التي تزيد من فرص مشاكل حادة في العين، كما أن للوراثة دور كبير في هذا المرض فهي تزيد من فرص الإصابة بهذا المرض.

وهناك بعض الفحوصات التي يجب القيام بها بعد التأكد من الإصابة بمرض الضمور البصري، ومنها صورة دم كاملة ثم القيام بالتصوير بالأشعة السينية ، ثم الأشعة المقطعية وأيضا في بعض الحالات يقوم الطبيب بطلب الرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى إجراء فحص الجهد البصري وتخطيط كهربائي للسبكية.

وللأسف هذا المرض ليس له علاج، ولكن هناك بعض الأدوية التي تساهم في السيطرة عليه وتجنب التعرض للعمي وهذه الأدوية يقوم بتحديدها الطبيب.