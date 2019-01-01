ترامب يستضيف الكلب الذي شارك بعملية قتل البغدادي

وكالات

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الكلب "كونان "، الذي استخدم واصيب في عملية القضاء على زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سورية الشهر الماضي.

ويستخدم الجيش الأمريكي عادة الكلاب لتحديد مواقع قوات العدو والبحث عن المتفجرات، ووصل الكلب الذي يدعى كونان إلى البيت الأبيض حيث تم التقاط الصور للكلب جنبًا إلى جنب مع الرئيس ونائبه مايك بينس وزوجة ترامب ميلانيا.

وقال ترامب في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض: "إنه أشهر كلب في العالم في الوقت الحالي ، ذكي للغاية ورائع" ، مضيفًا "لدينا شرف عظيم لاستضافة كونان هنا ومنحه وسامًا خاصًا".