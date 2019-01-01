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فلسطين تستعيد جزءا من مذود المسيح نقل لإيطاليا قبل نحو ألف عام

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تستعيد جزءا من مذود المسيح نقل لإيطاليا قبل نحو ألف عام


بيت لحم/سما/


قال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، إنه سيتم إعادة جزء من المذود الذي ولد فيه المسيح عيسى عليه السلام، من إيطاليا إلى كنيسة المهد، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف سلمان، أن ذلك يأتي عقب زيارة الرئيس محمود عباس إلى إيطاليا، وطلبه من قداسة البابا فرنسيس، إعادة المذود الخشبي الموجود في كنيسة ماري ماجوري "العذراء الكبرى" الإيطالية، حسبما أفادت وكالة "وفا" يوم الجمعة.

وذكر أن الفكرة الأولى كانت تتمحور حول إعادة المذود مؤقتا إلى كنيسة المهد، إلا أن البابا قرر إعادة جزء منه ليبقى فيها بشكل دائم.

وقال سلمان، إن المذود أخرج من بيت لحم قبل نحو 1000 عام، مؤكدا أنه سيتم تسليمه إلى حراسة الأراضي المقدسة "الآباء الفرنسيسكان"، ومن المرجح أن يوضع داخل كنيسة القديسة كاترينا الرعوية في احتفالية ستقام السبت المقبل.

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