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رجل أعمال لبناني يشتري مقتنيات هتلر ويسلمها لإسرائيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل أعمال لبناني يشتري مقتنيات هتلر ويسلمها لإسرائيل


القدس المحتلة / سما /

كشف صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن رجل الاعمال اللبناني عبد الله شاتيلا 51 عاما، قرر شراء أغراض الزعيم الألماني "أدوف هتلر"، والتبرع بها لمؤسسة إسرائيلية.

ووفقاً للصحيفة العبرية اشترى شاتيلا الاغراض بقيمة ٦٠٠ ألف يورو، من مزاد علني جرى الأربعاء الماضي في ميونخ الألمانية، وذلك بعد اسبوع من محاولات اليهود في أوروبا منع إجراء المزاد العلني لبيع هذه الاغراض.

وقال شاتيلا في مقابلة مع الصحيفة، أنه تواصل مع مؤسسة الكرين يسود الإسرائيلية؛ وأبلغهم أنه يريد التبرع بهذه الاغراض للشعب اليهودي، ووضعها في متحف تخليد الكارثة والبطولة بالقدس.

وأضاف، أنه لم يرغب أن يتم استخدام هذه الأشياء ضد اليهود، أو ضد الصهيونية بالعالم.

وأشارت الصحيفة العبرية، أن من بين الأغراض التي اشتراها شاتيلا، قبعة خاصة بهتلر، ودفتر مذكرات، وبغض الرسائل بخط يده، وماكينة كتابة لسكرتيرته.

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