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جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة مُسيّرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة

الأحد 24 نوفمبر 2019 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة مُسيّرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة


القدس المحتلة/سما/

 

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي،  إنه أسقط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة، حسب قناة “كان” الرسمية.

 ونقلت القناة عن الجيش إنه استطاع السيطرة على الطائرة المسيرة وإسقاطها مساء امس السبت.

ولم تقع أية إصابات أو أضرار نتيجة إسقاط الطائرة، حسب الجيش.
وأشار الجيش، إلى أنه “جّمع بقايا الطائرة المدمرة لفحصها والتحقيق بشأنها”.
وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة حتى الساعة 18:00 ت.غ.
يأتي ذلك في ظل هدوء نسبي على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بعد أكثر من أسبوع من انتهاء عدوان إسرائيلي خلف وراءه 35 شهيدا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

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