القاهرة: تكريم البرلماني الكويتي مرزوق الغانم لدفاعه عن القضية الفلسطينية

القاهرة /سما/

كرم اتحاد المحامين العرب، رئيس مجلس الأمة الكويتي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي مرزوق الغانم لمواقفه الشجاعة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

وحضر الاحتفالية، التي أقيمت في مقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بالعاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الخميس، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، ووزير العدل محمد الشلالدة، ووكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح خريس، ونقيب المحاميين الفلسطينين جواد عبيدات، ورئيس اتحاد المرأة الفلسطينية عبلة الدجاني.

وقال أبوعلي إن الجامعة العربية تحيي مبادرة تكريم الغانم الذي طالما استحقه، لإيمانه بالقيم والمبادئ التي نذر نفسه للدفاع عنها.

بدوره، قال الغانم إن عدم حل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها يعني انه لا سلام في المنطقة، وإننا كشعوب عربية لن نكون شياطين خرس ولن نسكت على ما يسمى بأنه واقع.

واضاف: "لا أستحق هذا التكريم لأن الإنسان لا يكرم على واجبه، والدفاع عن القضية الفلسطينية واجب شرعي وقومي وإنساني وحقوقي".

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، أنه لا بد للعالم أجمع أن يعلم أن هناك رجال يدافعون عن القضية الفلسطينية، وأن الاتحاد بدأ مخاطبة المنظمات الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الاميركية للقانون الدولي، وآخرها الإعلان بأن المستوطنات شرعية.

بدوره، قال عبيدات إن تكريم الغانم هو حدث تاريخي نظرا لمواقفه الشجاعة ومناصرته للقضية الفلسطينية، مطالبا بضرورة ان تأخذ البرلمانات العربية موقفا صارما من المواقف الاميركية غير القانونية المتتابعة.

كما كرم السفير اللوح واتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، الغانم بــ"درع المرأة الفلسطينية"، وعن لجنة فلسطين بالاتحاد تم منح الغانم "مفتاح القدس" تكريما لمواقفه ومناصرته القضية الفلسطينية.