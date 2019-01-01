  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القاهرة: تكريم البرلماني الكويتي مرزوق الغانم لدفاعه عن القضية الفلسطينية

الخميس 21 نوفمبر 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: تكريم البرلماني الكويتي مرزوق الغانم لدفاعه عن القضية الفلسطينية


القاهرة /سما/

 كرم اتحاد المحامين العرب، رئيس مجلس الأمة الكويتي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي مرزوق الغانم لمواقفه الشجاعة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

وحضر الاحتفالية، التي أقيمت في مقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بالعاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الخميس، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، ووزير العدل محمد الشلالدة، ووكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح خريس، ونقيب المحاميين الفلسطينين جواد عبيدات، ورئيس اتحاد المرأة الفلسطينية عبلة الدجاني.

وقال أبوعلي إن الجامعة العربية تحيي مبادرة تكريم الغانم الذي طالما استحقه، لإيمانه بالقيم والمبادئ التي نذر نفسه للدفاع عنها.

بدوره، قال الغانم إن عدم حل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها يعني انه لا سلام في المنطقة، وإننا كشعوب عربية لن نكون شياطين خرس ولن نسكت على ما يسمى بأنه واقع.

واضاف: "لا أستحق هذا التكريم لأن الإنسان لا يكرم على واجبه، والدفاع عن القضية الفلسطينية واجب شرعي وقومي وإنساني وحقوقي".

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، أنه لا بد للعالم أجمع أن يعلم أن هناك رجال يدافعون عن القضية الفلسطينية، وأن الاتحاد بدأ مخاطبة المنظمات الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الاميركية للقانون الدولي، وآخرها الإعلان بأن المستوطنات شرعية.

بدوره، قال عبيدات إن تكريم الغانم هو حدث تاريخي نظرا لمواقفه الشجاعة ومناصرته للقضية الفلسطينية، مطالبا بضرورة ان تأخذ البرلمانات العربية موقفا صارما من المواقف الاميركية غير القانونية المتتابعة.

كما كرم السفير اللوح واتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، الغانم بــ"درع المرأة الفلسطينية"، وعن لجنة فلسطين بالاتحاد تم منح الغانم "مفتاح القدس" تكريما لمواقفه ومناصرته القضية الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

صور: لماذا تواجدت عناصر القسام أمام منزل محمود الزهار بالأمس؟

هولندا توقف دعمها المالي للسلطة بسبب دفعها مخصصات الاسرى والشهداء

جنرال سابق : الجهاد الإسلامي شلّت نصف اسرائيل فماذا لو تدخلت حماس؟!

الإعلام العبري يزعم: الموساد اغتال شخصية إيرانية كبيرة في سوريا

أبو حسنه: الاونروا للاجئين فقط حسب التفويض الاممي وعمليات توظيف غيرهم محدودة

الحوثيون يهددون : صواريخنا قادرة على ضرب أهداف حيوية في عمق اسرائيل

فيديو.. الكابتن ماجد يعود من جديد على هذه القناة

الأخبار الرئيسية

عودة يحذّر من عدوان عسكري يقوده نتنياهو التفافا على قضايا الفساد

بيب

ردا على اتهامه.. نتنياهو: هناك محاولة للقيام بانقلاب ضدي ويتهم النيابة والقضاء بالفساد التام

رسميا.. اتهام نتنياهو بتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة والفساد

سليماني

تقديرات إسرائيلية: ايران تخطط لهجوم كبير ضد إسرائيل غامض التوقيت و3 احتمالات بأعقاب الغارات الإسرائيلية

اشتيه: سنتسلم رد "حماس" بخصوص الانتخابات الأحد المقبل وهذا ما اتفق عليه ترامب ونتنياهو بشأن قضيتنا