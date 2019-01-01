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آيزنكوت: حزب الله يجهز قوة اقتحام مكونة من آلاف المقاتلين لاحتلال الجليل

الخميس 21 نوفمبر 2019 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت: حزب الله يجهز قوة اقتحام مكونة من آلاف المقاتلين لاحتلال الجليل


القدس المحتلة / سما /

صرح قائد أركان الجيش الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط جادي آيزنكوت، أن حزب الله اللبناني، يجهز قوة اقتحام، مكونة من 6 آلاف مقاتل لبناني.

جاءت تصريحات آيزنكوت، خلال محاضرة أمنية، ألقاها اليوم، في مؤتمر "معهد الأمن القومي للدراسات"، ونشرت تفاصيلها صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.  

وبحسب الصحيفة، قال آيزنكوت، إن "حزب الله وبالتعاون مع قوات فيلق القدس الإيراني، يدرب 6 آلاف مقاتل لاقتحام إسرائيل عبر الانفاق في المواجهة القادمة".

وأضاف آيزنكوت، أن "خطة حزب الله هي مفاجئة إسرائيل، واقتحام منطقة الجليل، واحتلال أجزاء منها، والسيطرة على بعض المستوطنات فيها".

وزعم آيزنكوت، أن حزب الله يعكف على هذه الخطة منذ عشرة سنوات، مشيراً الى أنه تم احباط جزء من هذه الخطة، خلال حملة "درع الشمال" التي نفذها الجيش الإسرائيلي نهاية العام الماضي.

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