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الجيش الإسرائيلي: المواجهة مع حماس ستكون أكثر تعقيداً

الخميس 21 نوفمبر 2019 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: المواجهة مع حماس ستكون أكثر تعقيداً


القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي هادي زيلبرمان إن أي مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس ستكون أكثر تعقيدًا من جولة التصعيد الأخيرة.
 
وأضاف زيلبرمان وفق القناة 7 العبرية، خلال مؤتمر صحفي بعد جلسة تقدير مع رئيس أركان الجيش في الشمال، إن نشاط الجيش الإسرائيلي ضد حماس سيكون أكثر تعقيداً ومن الصعب إدارته مقارنة بالمواجهة مع حركة الجهاد الإسلامي.
 
وتابع: "نحن نتعامل مع عدة الجبهات قريبة وبعيدة، والجيش الإسرائيلي مطلوب من العمل على عدد كبير من الساحات".
 
ونوه إلى أن جبهة الشمال ستكون معقدة بشكل أكبر لأن عدد الصواريخ التي ستستهدف إسرائيل منها سيكون أعلى بكثير.

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