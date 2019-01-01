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حملة اعتقالات في الضفة .. وقوات الاحتلال تعتدى على أسرى محررين غرب رام الله

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة اعتقالات في الضفة .. وقوات الاحتلال تعتدى على أسرى محررين غرب رام الله


الضفة المحتلة / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال معززة بالجيبات والآليات اقتحمت، عدة قرى وبلدات في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وشنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين واعتقلت عدداً منهم وقد عرف من المعتقلين:

١. خالد سليم رشدي- مخيم العروب شمال الخليل

٢. حسن ماهر الشريف- مخيم العروب

٣. عبد الشاهر مليطات- بيت فوريك شرق نابلس

٤. طارق الدوش- مخيم طولكرم

واقتحمت قوات الاحتلال، منازل المواطنين في نعلين غرب رام الله، وسرقت مبالغ مالية ، واعتدت على المحرر محمد فهمي سرور ويسلمه بلاغا لمقابلة مخابراته، والمحرر عبد الرحيم شلبي في مزارع النوباني غرب رام الله.

#اعتقالات #أسرى محررين

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