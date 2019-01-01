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تعقيباً على هجوم سوريا،، بينت: من يطلق النار على إسرائيل في النهار لن ينام الليل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعقيباً على هجوم سوريا،، بينت: من يطلق النار على إسرائيل في النهار لن ينام الليل


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت صباح اليوم الأربعاء ان من يطلق النار على إسرائيل خلال النهار فلن ينام ليلا وذلك تعليقا على الغارات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية والسورية فجر اليوم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بينت قوله :" لقد تغيرت القواعد ، كل من يطلق النار على إسرائيل خلال النهار لا ينام ليلا ، هكذا في الأسبوع الماضي وكذلك في هذا الأسبوع".

وأضاف :" رسالتنا إلى قادة إيران بسيطة ، لم تعودوا محصنين ، أينما ترسلون ذراع الاخطبوط نطلق النار عليها".

وأكد بينت أنه شارك في اتخاذ قرارات الليلة بالهجوم على سوريا كلا من رئيس الاركان آفيف كوخافي و بنيامين نتنياهو .

#نفتالي بينت #سوريا #ايران

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