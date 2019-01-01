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نتنياهو: غانتس رفض مقترح الرئيس الإسرائيلي حول حكومة وحدة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: غانتس رفض مقترح الرئيس الإسرائيلي حول حكومة وحدة


القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي: "لسوء الحظ، بيني غانتس رفض الليلة الماضية، قبول مقترح الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفيلين حول تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضاف نتنياهو في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "مقترح الرئيس ريفيلين ينص على أن أكون أنا أول من يتناوب على رئاسة الوزراء في حكومة وحدة".

واشار إلى أنه على أفيغدور ليبرمان أن يقرر كما وعد، بدعم من لم يرفض المقترح.

من الجدير بالذكر ان منتصف ليلة الأربعاء قبالة الخميس، ستنتهي المهلة الممنوحة لبيني غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وفي حال فشل في مهمة تشكيل حكومة، فسوف ييعيد خطاب التكليف الى رئيس الدولة ريفلين.

وفي اليوم التالي أي يوم الخميس، سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من محاولات تشكيل الحكومة والتي تستغرق 21 يوما.

وخلال هذه المرحلة سيتم تحويل هذه المهمة الى الكنيست حيث يستطيع أي عضو كنيست من تولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة شرط ان يحظى بتأييد 61 نائبا هم اكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان الـ 120.

وفي حال لم يفلح أي من أعضاء الكنيست من انجاز المهمة خلال الـ 21 يوما، فيتم حل الكنيست والتوجه الى انتخابات جديدة ثالثة في غضون عام واحد.

#نتنياهو #غانتس #حكومة الاحتلال

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