باريس: وزير الثقافة يشارك باجتماع وزراء ثقافة العالم

باريس /سما/

شارك وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مساء اليوم الثلاثاء، في الدورة الأربعين لاجتماع وزراء ثقافة العالم، الذي تنظمه "اليونسكو" في باريس.

واستعرض أبو سيف مصادرة الاحتلال "للحيز العام" وحرية الرأي في فلسطين، مشيرا إلى أن الاحتلال يتعمد لتضييق الحيز العام بالاستيطان وجدار الضم والتوسع وأدوات القمع المختلفة.

وأكد أن شعبنا سيقهر أدوات القمع التي يمارسها الاحتلال ويستمر في القراءة والعزف وكتابة الشعر ورسم اللوحات.

وأشار أبو سيف إلى أن الاحتلال يعمد إلى اخفاء الحقيقة، لافتا إلى اطلاق قوات الاحتلال النار على الصحفي معاذ عمارنة وإصابته برصاص في عينه.

وفي تضامن مع الصحفي عمارنة، ألصق أبو سيف ضمادة على عينه اليسرى، أمام وزراء ثقافة العالم، رافضا محاولات الاحتلال حجب الحقيقة.