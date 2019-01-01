تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع المدير التنفيذي لشركة C.C.C العالمية لحل مشكلة كهرباء غزة

الدوحة /سما/

التقى السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الاحد، وليد الصايغ المدير التنفيذي لشركة C.C.C العالمية، مالك مشروع محطة توليد الكهرباء بغزة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث السفير العمادي بشكل مفصل مع وليد الصايغ آليات تنفيذ مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة، وكيفية بدء تحويل عمل المحطة بالغاز بدلاً من الوقود.

وأكد السفير العمادي أنه طرح هذا المشروع على الحكومة الفلسطينية في رام الله خلال زيارته الأخيرة كأحد الحلول المقترحة لحل مشكلة الكهرباء بغزة، مشيرا إلى وجود موافقة مبدئية من الحكومة الفلسطينية على تنفيذ هذا المشروع في إطار الرؤية المشتركة لتخفيف العبء المالي على ميزانية السلطة في حال تشغيل المحطة على الغاز بدلاً من الوقود الصناعي، ومن أجل تطوير وتحسين أوضاع الكهرباء بغزة.